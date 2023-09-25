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Москвич заявил в полицию на девушку, которая отказалась оплачивать счет и ушла со свидания

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:36

В Москве 28-летний мужчина написал заявление в полицию на девушку из приложения для знакомств, с которой пошел на свидание. Она ушла, не оплатив счет, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

После знакомства мужчина и женщина решили встретиться в одном из кафе на проспекте Мира. Они посидели на 16 тыс. рублей, девушка предложила разделить чек, но получила отказ — большинство позиций заказала она. Девушка, возмущенная поведением нового знакомого, покинула кафе, так ничего и не заплатив.

Версией случившегося поделился с полицией парень. После расставания он отправился во «Вкусно — и точка» поблизости и связался с правоохранителями. Версия девушки остается неизвестной.

«Афиша Daily» собирала истории худших свиданий, которые случались с пользователями реддита. После этого юзеры поделились своими неписаными правилами поведения на первом свидании, которые помогут обойтись без неловких моментов и неоправдавшихся ожиданий.

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22 места для свиданий в Москве: первых, самых ответственных и с собой
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