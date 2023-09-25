Москвич заявил в полицию на девушку, которая отказалась оплачивать счет и ушла со свидания

После знакомства мужчина и женщина решили встретиться в одном из кафе на проспекте Мира. Они посидели на 16 тыс. рублей, девушка предложила разделить чек, но получила отказ — большинство позиций заказала она. Девушка, возмущенная поведением нового знакомого, покинула кафе, так ничего и не заплатив.