Реклама
Новости

Авторы «Барби» объяснили, что карта, из‑за которой Вьетнам запретил ленту, — это детский рисунок

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:30

Показанная в фильме «Барби» карта мира не претендует на точность, ведь, по задумке художника, она должна напоминать детский рисунок. Об этом The Wall Street Journal рассказали авторы ленты.

Карта появляется в сцене, где героиня Марго Робби узнает, как попасть из мира Барби в реальный. Рядом с континентом, который художники назвали Азией, можно заметить изогнутую пунктирную линию.

Департамент кино Вьетнама усмотрел в этом намек на «девятипунктирную линию», которой Китай обозначает свои территориальные претензии в Южно-Китайском море. Вьетнамские чиновники восприняли изображение как оскорбительное для республики.

Часть зрителей решила, что с помощью карты студия Warner Bros. решила обеспечить фильму релиз в китайских кинотеатрах, поскольку рынок Китая приносит вторые по величине кассовые сборы после США. Чтобы попасть на него, голливудские фильмы должны быть одобрены компартией КНР. Конгрессмен-республиканец Майк Галлахер назвал инцидент с «Барби» свидетельством давления китайских цензоров.

Пытаясь заявить о своих территориальных претензиях, Китай строит военные базы на искусственных островах в пределах «девятипунктирной линии» и проводит там военно-морское патрулирование. В 2016 году третейский суд в Гааге постановил, что Пекин не обладает исключительными правами на контроль над этой территорией. Однако китайские власти не признали решение суда.

расскажите друзьям
люди
Марго Робби
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»