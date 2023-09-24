Показанная в фильме «Барби» карта мира не претендует на точность, ведь, по задумке художника, она должна напоминать детский рисунок. Об этом The Wall Street Journal рассказали авторы ленты.
Карта появляется в сцене, где героиня Марго Робби узнает, как попасть из мира Барби в реальный. Рядом с континентом, который художники назвали Азией, можно заметить изогнутую пунктирную линию.
Департамент кино Вьетнама усмотрел в этом намек на «девятипунктирную линию», которой Китай обозначает свои территориальные претензии в Южно-Китайском море. Вьетнамские чиновники восприняли изображение как оскорбительное для республики.
Часть зрителей решила, что с помощью карты студия Warner Bros. решила обеспечить фильму релиз в китайских кинотеатрах, поскольку рынок Китая приносит вторые по величине кассовые сборы после США. Чтобы попасть на него, голливудские фильмы должны быть одобрены компартией КНР. Конгрессмен-республиканец Майк Галлахер назвал инцидент с «Барби» свидетельством давления китайских цензоров.
Пытаясь заявить о своих территориальных претензиях, Китай строит военные базы на искусственных островах в пределах «девятипунктирной линии» и проводит там военно-морское патрулирование. В 2016 году третейский суд в Гааге постановил, что Пекин не обладает исключительными правами на контроль над этой территорией. Однако китайские власти не признали решение суда.