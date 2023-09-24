Пытаясь заявить о своих территориальных претензиях, Китай строит военные базы на искусственных островах в пределах «девятипунктирной линии» и проводит там военно-морское патрулирование. В 2016 году третейский суд в Гааге постановил, что Пекин не обладает исключительными правами на контроль над этой территорией. Однако китайские власти не признали решение суда.