iPhone 15 Pro оказался хрупче прошлых моделей, заднее стекло можно сломать руками

Заднее стекло iPhone 15 Pro Max удалось сломать голыми руками. Сразу несколько блогеров подтвердили повышенную хрупкость стекла смартфонов новой линейки Apple.
Блогер Зак Нельсон известен роликами с проверками гаджетов на прочность и ремонтопригодность. В новом ролике к нему попал iPhone 15 Pro Max, который он попробовал поцарапать, погнуть и нагреть. После сильного нажатия на центр задней поверхности устройства она покрылась паутиной трещин. Переднее стекло оказалось куда крепче и выдержало давление. В процессе внутренности смартфона не пострадали.
Автор видео признался, что не ожидал такой хрупкости, ведь большинство смартфонов, особенно от Apple, не ломаются так легко. Нельсон считает, что это может быть связано с тем, что титан в пять раз превосходит алюминий по прочности на разрыв.
Одним из первых похожий ролик записал блогер Сэм Коль. Он бросал iPhone 15 Pro с высоты и сравнивал его повреждения с прошлогодним смартфоном. Заднее стекло получило трещины после падения спиной на каменную набережную с высоты поднятой руки, экран тоже треснул после аналогичного падения. Защищающее камеру стекло получило сколы после броска с высоты около двух метров. iPhone 14 Pro выдержал все тесты.
Затем блогер уронил смартфоны на тротуарную плитку с высоты примерно 4 метра — от такого удара у iPhone 15 Pro перестала работать половина экрана. После падения с 5 метров дисплей перестал работать совсем, а также отвалилось стекло, прикрывающее камеру. iPhone 14 на этом этапе получил лишь сильные трещины, однако на работе это не сказалось.
О том, что заднее стекло может сломаться еще в коробке, сообщил пользователь форума r/iPhone на Reddit. Он предзаказал смартфон у оператора, однако получил устройство из доставки уже с повреждениями. Он отмечает, что айфон болтался в коробке, что могло привести к трещинам.
Утешением для покупателей может стать то, что заменить поврежденное стекло в новом айфоне теперь можно гораздо дешевле. Неделю назад Apple объявила, что починка заднего стекла теперь обойдется покупателям iPhone 15 Pro в 170 долларов, а владельцам Pro Max — в 200 долларов. Крышки для прошлогодних устройств были гораздо дороже — 500 и 550 долларов соответственно.