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В Японии разработали переводчик с куриного на основе искусственного интеллекта

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Исследователи из Японии объявили о создании системы искусственного интеллекта, которая может понимать эмоциональное состояние кур. При этом они не исключили погрешности технологии.

Технологию назвали «Обучение глубокому эмоциональному анализу». Она позволяет идентифицировать эмоции птиц с помощью анализа их голоса — например, голод, страх, гнев, волнение или удовлетворение.

«Если мы знаем, что чувствуют животные, мы сможем создать для них гораздо лучший мир», — сказал профессор Токийского университета Адриан Дэвид Чеок газете The New York Post. В эксперименте принимали участие 90 особей петухов и кур под присмотром ветеринаров.

Исследователи признали, что их технология не может сделать различий между породами куриц и не распознает язык тела.

В 2022 году европейские исследователи заявили о создании алгоритма, помогающего вычислять эмоции свиней.

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