В Японии разработали переводчик с куриного на основе искусственного интеллекта

«Если мы знаем, что чувствуют животные, мы сможем создать для них гораздо лучший мир», — сказал профессор Токийского университета Адриан Дэвид Чеок газете The New York Post. В эксперименте принимали участие 90 особей петухов и кур под присмотром ветеринаров.