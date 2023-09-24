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Голливудские студии и сценаристы приблизились к соглашению, но вопрос с ИИ пока не решен

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:55

Голливудские студии и сценаристы близки к разрешению спора о продлении контракта, который парализовал индустрию на несколько месяцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Студии согласились нанять определенное количество сценаристов для своих телешоу, и эта цифра будет увеличиваться с количеством серий в сезоне, сообщил один из источников. Обе стороны также создали структуру, согласно которой сценаристы будут получать бонусы за популярные шоу на стримингах.

Студии выступили с встречным предложением об использовании искусственного интеллекта при написании сценариев. Переговоры об этом все еще продолжаются.

Забастовки сценаристов и актеров обошлись экономике в миллиарды долларов, особенно в Лос-Анджелесе. Обе стороны все еще надеются разрешить свои разногласия в ближайшие дни.

Гильдия сценаристов США (WGA) начала забастовку из‑за конфликта с Альянсом продюсеров кино и телевидения, связанного с оплатой создания контента для стриминговых сервисов и с использованием ИИ, в мае 2023 года. «Афиша Daily» рассказывала подробно о требованиях сценаристов.

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