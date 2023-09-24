Голливудские студии и сценаристы приблизились к соглашению, но вопрос с ИИ пока не решен

Студии согласились нанять определенное количество сценаристов для своих телешоу, и эта цифра будет увеличиваться с количеством серий в сезоне, сообщил один из источников. Обе стороны также создали структуру, согласно которой сценаристы будут получать бонусы за популярные шоу на стримингах.