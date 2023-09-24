В США двухлетняя девочка заблудилась в лесу. Когда ее нашли, она спала на собаках

Двухлетняя девочка из американского штата Мичиган пропала в лесу вместе с двумя домашними собаками, ее пропажу заметили ближе к вечеру. Для ее поисков пришлось использовать дроны, сообщает AP News.
К поискам подключились полиция и местные жители, в том числе из соседнего Висконсина. Около полуночи гражданин на квадроцикле нашел девочку примерно в 4,8 километра от ее дома. Она спала на одной из своих собак, а вторая тем временем лежала рядом и защищала.
«Это действительно замечательная история», — сказал лейтенант Марк Джаннунцио. Девочку осмотрели медицинские работники, и она оказалась в добром здравии.
Летом в Норвегии пропала собака. Спустя неделю поисков хозяева питомца потеряли надежду, но через три недели им позвонил итальянский ветеринар. Что случилось с животным за эти дни и как он вдруг оказался в Италии, никто не знает.