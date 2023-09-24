В США двухлетняя девочка заблудилась в лесу. Когда ее нашли, она спала на собаках

К поискам подключились полиция и местные жители, в том числе из соседнего Висконсина. Около полуночи гражданин на квадроцикле нашел девочку примерно в 4,8 километра от ее дома. Она спала на одной из своих собак, а вторая тем временем лежала рядом и защищала.