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Россиянин две недели жил в аэропорту Пхукета. Он опоздал на рейс, а на новый денег не было

Рустам Абдуллин
Вчера в 19:56

38-летний россиянин вернулся домой после 1двух недель проживания в международном аэропорту Пхукета. сообщает The Phuket Express. Затянувшаяся остановка случилась из‑за опоздания на обратный рейс в РФ.

Гражданин, имя которого не разглашается, потратил все деньги на отпуск, поэтому не смог заново купить билеты. Единственные две вещи, которые у него остались, — это мобильный телефон и паспорт.

По словам россиянина, он ждал, мать купит ему новый билет на самолет, чтобы вернуться домой, но их не хватало. Туристическая полиция Пхукета и сотрудники аэропорта позаботились о мужчине: его доставили в ближайшую больницу для лечения конъюнктивита, и во время его пребывания в аэропорту сотрудники помогли найти для него одежду и еду и оплатили его счета за лечение.

Россиянин и его мать поблагодарили всех за заботу.

В начале года стало известно о пяти россиянах, живущих в зоне вылета аэропорта Сеула несколько месяцев. Они уехали из РФ после объявления мобилизации и попросили убежище.

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