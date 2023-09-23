Россиянин две недели жил в аэропорту Пхукета. Он опоздал на рейс, а на новый денег не было

По словам россиянина, он ждал, мать купит ему новый билет на самолет, чтобы вернуться домой, но их не хватало. Туристическая полиция Пхукета и сотрудники аэропорта позаботились о мужчине: его доставили в ближайшую больницу для лечения конъюнктивита, и во время его пребывания в аэропорту сотрудники помогли найти для него одежду и еду и оплатили его счета за лечение.