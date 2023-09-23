Россиянин две недели жил в аэропорту Пхукета. Он опоздал на рейс, а на новый денег не было

38-летний россиянин вернулся домой после 1двух недель проживания в международном аэропорту Пхукета. сообщает The Phuket Express. Затянувшаяся остановка случилась из‑за опоздания на обратный рейс в РФ.
Гражданин, имя которого не разглашается, потратил все деньги на отпуск, поэтому не смог заново купить билеты. Единственные две вещи, которые у него остались, — это мобильный телефон и паспорт.
По словам россиянина, он ждал, мать купит ему новый билет на самолет, чтобы вернуться домой, но их не хватало. Туристическая полиция Пхукета и сотрудники аэропорта позаботились о мужчине: его доставили в ближайшую больницу для лечения конъюнктивита, и во время его пребывания в аэропорту сотрудники помогли найти для него одежду и еду и оплатили его счета за лечение.
Россиянин и его мать поблагодарили всех за заботу.
В начале года стало известно о пяти россиянах, живущих в зоне вылета аэропорта Сеула несколько месяцев. Они уехали из РФ после объявления мобилизации и попросили убежище.