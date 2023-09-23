Индийские специалисты потеряли и не могут восстановить связь со своим луноходом

Индийская организация космических исследований (ISRO) не может восстановить связь с посадочным модулем «Викрам» и луноходом «Прагьян», сообщается в ее твиттере. Свой аппарат на Луне Индия посадила в августе.
Специалисты хотели выяснить, в каком состоянии находится луноход перед «пробуждением», но сигналов не получили. Они будут и дальше предпринимать попытки восстановить связь.
«Викрам» сел на поверхность Луны 23 августа. Индия стала четвертой страной, которая успешно посадила аппарат на Луну (после СССР, США и Китая), и первой, чей аппарат сел в районе южного полюса Луны, — именно этот регион миссия должна исследовать.