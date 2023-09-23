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Индийские специалисты потеряли и не могут восстановить связь со своим луноходом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Индийская организация космических исследований (ISRO) не может восстановить связь с посадочным модулем «Викрам» и луноходом «Прагьян», сообщается в ее твиттере. Свой аппарат на Луне Индия посадила в августе.

Специалисты хотели выяснить, в каком состоянии находится луноход перед «пробуждением», но сигналов не получили. Они будут и дальше предпринимать попытки восстановить связь.

«Викрам» сел на поверхность Луны 23 августа. Индия стала четвертой страной, которая успешно посадила аппарат на Луну (после СССР, США и Китая), и первой, чей аппарат сел в районе южного полюса Луны, — именно этот регион миссия должна исследовать.

Через несколько дней после посадки «Прагьян» выяснил, что температура на поверхности Луны составляет 70 градусов по Цельсию, хотя ранее считалось, от 20 до 30. Также луноход успел прислать снимки со спутника Земли.

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