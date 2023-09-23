Германия предоставила убежище 90 россиянам из‑за мобилизации

Федеральное министерства внутренних дел Германии одобрило около 90 заявок от россиян на предоставление убежища, сообщает РБК со ссылкой на издание RND. Всего убежища попросили около 3,5 тыс. мужчин призывного возраста из РФ после начала военной спецоперации на территории Украины.
Решения приняты по более чем 1,5 тыс. заявлениям. Еще 1,1 тыс. прошений перенаправлены в другую страну Евросоюза согласно Дублинскому регламенту (убежище должно рассматривать государство, через которое проситель убежища впервые въехал в ЕС, либо где он прежде просил об убежище).
«Лица, которые подлежат призыву в армию и отказываются от службы, получают международную защиту при условии, что для этого есть необходимые условия. В частности, это акты преследования в сочетании с основанием для преследования. Однако у этой группы людей эти предпосылки, вероятно, встречаются реже, чем у дезертиров», — заявили в ведомстве по миграции и беженцам.
Представитель группы партии «Левые» по вопросам политики в отношении беженцев Клара Бюнгер раскритиковала количество одобренных заявок. По ее словам, 90 получателей убежища — это «мало», учитывая «сотни тысяч россиян, которые находятся в бегах, потому что они не хотят принимать участие в войне на Украине». Она потребовала разработать для отказников несложную процедуру предоставления защиты и предоставлять гуманитарные визы, «чтобы не бросать этих людей»
В правительстве Германии после начала мобилизации заявляли, что открыты для «для приема россиян, желающих покинуть страну после частичной мобилизации». Миграционное ведомство Германии при этом отмечало до объявления мобилизации, что сам по себе отказ от службы в армии не является основанием для защиты россиян.