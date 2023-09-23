Германия предоставила убежище 90 россиянам из‑за мобилизации

«Лица, которые подлежат призыву в армию и отказываются от службы, получают международную защиту при условии, что для этого есть необходимые условия. В частности, это акты преследования в сочетании с основанием для преследования. Однако у этой группы людей эти предпосылки, вероятно, встречаются реже, чем у дезертиров», — заявили в ведомстве по миграции и беженцам.