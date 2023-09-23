Доходы музыкальной индустрии США достигли рекордного уровня

Доходы музыкальной индустрии США достигли самого высокого уровня с момента появления звукозаписи, следует из отчета Ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) за первое полугодие 2023-го.
Розничная выручка, включающая доходы от стриминговых сервисов, подскочила на 9,3% — до рекордных для шести месяцев 8,4 млрд долларов. А оптовая выручка выросла на 8,3% — до 5,3 млрд.
Выручка от стриминга на подскочила на 10,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув 7 млрд долларов, — всего она составляет 84% всех доходов от музыки в Соединенных Штатах. RIAA отмечает, что, хотя доходы от платных подписок выросли на 11%, до 5,5 млрд долларов, общее количество подписок выросло всего на 6%. Вероятно, это связано с тем, что Spotify впервые в своей истории повысил цену на премиум-тарифы.
Доходы от винила продолжают расти, заработок от всех физических носителей достиг самого высокого уровня с 2013 года. Однако по сравнению с доходами от стримингов его объем сравнительно меньше — 882 млн долларов. 72% продаж на физических носителях пришлось на винил — это 632 млн. Всего в прошлом году на виниле было продано 23 млн альбомов по сравнению с 15 млн компакт-дисков.
В прошлом году в России создали Ассоциацию музыкальной индустрии с Валерием Дробышем во главе. Своими главными целями ассоциация называет выработку стратегии творческой индустрии для преодоления кризисов, правовую и консультационную поддержку, поиск путей взаимовыгодного партнерства с крупнейшими национальными компаниями для развития российского стриминга.