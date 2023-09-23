Доходы музыкальной индустрии США достигли рекордного уровня

Выручка от стриминга на подскочила на 10,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув 7 млрд долларов, — всего она составляет 84% всех доходов от музыки в Соединенных Штатах. RIAA отмечает, что, хотя доходы от платных подписок выросли на 11%, до 5,5 млрд долларов, общее количество подписок выросло всего на 6%. Вероятно, это связано с тем, что Spotify впервые в своей истории повысил цену на премиум-тарифы.