Зендая спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом, а потом их опровергла

«Впрочем, я могу контролировать то, чем стоит делиться. Нужно сохранять покой и быть искренней, однако при этом не бояться существовать. Нельзя прятаться. Это тоже не очень весело. Сейчас я понимаю это лучше, чем когда‑либо», — добавила она.