Зендая спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом, а потом их опровергла

Зендая запостила фотографию с кольцом на пальце и спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом. Однако позже сама их опровергла, пишет журнал People.
В четверг 27-летняя звезда «Эйфории» выложила в сторис своего инстаграма* селфи и продемонстрировала свой образ. Поклонники сразу же обратили внимание на кольцо с большим жемчугом на безымянном пальце правой руки, так возникли домыслы о возможной помолвке актерской пары.
Зендая обратила на них внимание и опубликовала короткий ролик, в котором опровергла все предположения. «Я выложила [фото] из‑за кепки, а не из‑за кольца на пальце, ребята! Серьезно, вы думаете, что я бы сообщила такую новость вот так? Вот так?» — смеясь говорит удивленная сплетнями актриса.
Затем актриса удалила оригинальный снимок и загрузила в сторис его полную версию, чтобы убрать всю неопределенность.
«Давайте я просто залью полную фотку, чтобы вы расслабились», — подписала она снимок.
Зендая не скрывает своих отношений со своим коллегой по фильму «Человек-паук: Нет пути домой» с тех пор, как они подтвердили их в июле 2021 года. В августовском интервью журналу Elle она рассказала, что намерена держать их любовь подальше от посторонних глаз.
«Часть моей жизни всегда будет публичной, я не против. Я понимаю, что не могу просто быть человеком, жить своей жизнью и любить кого хочу», — поведала актриса.
«Впрочем, я могу контролировать то, чем стоит делиться. Нужно сохранять покой и быть искренней, однако при этом не бояться существовать. Нельзя прятаться. Это тоже не очень весело. Сейчас я понимаю это лучше, чем когда‑либо», — добавила она.
*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.