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В Берлине прошла встреча людей, которые идентифицируют себя как собаки

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:42

В Берлине на Постдамском вокзале прошла встреча людей, который идентифицируют себя как собаки. Об этом рассказала «Российская газета».

Около тысячи человек провели акцию в поддержку японца по прозвищу Токо, который приобрел реалистичный костюм колли за почти 15 тыс. долларов. Он вдохновил других людей-собак заявить о себе.

Участники необычной акции лаяли и выли. Многие из них надели на себя маски, чтобы предстать в образе псов. Правда реалистичности Токо не удалось добиться, кажется, никому.

Встреча «фурри» (так называют людей, которые переодеваются в животных и имитируют их поведение) вызвала неоднозначную реакцию в сети. Некоторые пользователи соцсетей заявили, что участникам акции стоит обратиться к психиатру.

Другие люди шутили, что после увиденного им необходимо вызвать службу по контролю за животными. «Сделайте им прививки от бешенства», — просили они.

Ранее Токо заявил в интервью, что хотел бы встретить других людей, идентифицирующих себя как собак. У таких людей есть особый термин — «териане». «Некоторые фурри — териане, а некоторые териане — фурри, но это две разные группы», — пояснили эксперты.

Помимо Токо, в мире известны по меньшей мере два человека-пса — британец Том Питерс, идентифицирующий себя как далматинца, и японец Тору Уэду, считающий себя волком (у него тоже есть реалистичный костюм за 23 тыс. долларов).

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