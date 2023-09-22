В Орловской области кот по кличке Трус спас семерых котят во время пожара

«Юлик бегал вокруг котят и звал их за собой своим грозным „мяу“. После этого они гульком выстроились за взрослым котом и самостоятельно вышли из приюта. Юлику удалось спасти семь маленьких жизней. Он ответ их в сторону и там вылизывал, чистил», — рассказала владелица приюта Марина Козырева.