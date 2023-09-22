В Орловской области кот по кличке Трус спас семерых котят во время пожара

В Орловской области кот по кличке Трус спас во время пожара семерых котят. Об этом рассказала газета Metro Moscow.
Кот жил в приюте для животных «Котаура» около десяти лет. Поначалу он боялся буквально всего, за что и был назван Трусом. Позднее, правда, кота переименовали в Юлика.
В ночь с 7 на 8 сентября в приюте произошло короткое замыкание и начался пожар. Хозяева «Котауры» вызвали спасателей и, пока они тушили огонь, пытались спасти животных. Трус, он же Юлик, не остался в стороне.
«Юлик бегал вокруг котят и звал их за собой своим грозным „мяу“. После этого они гульком выстроились за взрослым котом и самостоятельно вышли из приюта. Юлику удалось спасти семь маленьких жизней. Он ответ их в сторону и там вылизывал, чистил», — рассказала владелица приюта Марина Козырева.
По ее словам, шестерых спасенных котят и самого Труса вскоре посадили в вольер. Но седьмой котенок испугался и спрятался от сотрудников приюта. Поймали его только на следующий день.
«Все это время Юлик не находил себе места и очень старался выйти из вольера. Успокоился он только тогда, когда увидел, что котенок жив. А еще говорят, что у животных нет души…», — поделилась Марина.
Трус пострадал во время пожара: из‑за взрыва кислородного баллона у кота разорвалась селезенка. Оперировать кота нельзя из‑за проблем с почками, так что Марина и ее сын надеются, что он поправится без операции.
Котята же в порядке, их осмотрел ветеринар. У некоторых из них обгорели уши, шерсть или усы, но, в целом, они здоровы и находятся на передержке.