Мужа Ники Минаж отправили под домашний арест за угрозы рэперу Offset

Супруг Минаж в июле 2022 года был приговорен к трем годам заключения условно после того, как признал себя виновным в том, что двумя годами ранее не зарегистрировался в штате Калифорния как сексуальный преступник. Этот статус у Петти с 1995 года, когда его осудили за попытку изнасилования 16-летней девушки. За это преступление Петти отсидел в тюрьме четыре года.