Мужа Ники Минаж отправили под домашний арест за угрозы рэперу Offset

Мужа Ники Минаж, Кеннета Петти, отправили под домашний арест на 120 дней после того, как он нарушил условия своего испытательного срока. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Петти разместил в соцсетях клипы с угрозами в адрес рэпера Offset. По данным суда, Петти снялся в роликах вместе с неким «человеком с криминальным прошлым». Он заявил в видео, что Offset скоро будет «планировать свои похороны».
Offset, супруг рэперши Карди Би, в ответ поделился роликом, в котором стоит возле частного самолета, смеется и намекает, что Петти разорен. В чем причина ссоры между мужчинами, они не раскрыли.
Ники Минаж и Карди Би враждуют друг с другом на протяжении уже нескольких лет, отмечают СМИ. Они поссорились на вечеринке по случаю Недели моды в Нью-Йорке в 2018 году.
Супруг Минаж в июле 2022 года был приговорен к трем годам заключения условно после того, как признал себя виновным в том, что двумя годами ранее не зарегистрировался в штате Калифорния как сексуальный преступник. Этот статус у Петти с 1995 года, когда его осудили за попытку изнасилования 16-летней девушки. За это преступление Петти отсидел в тюрьме четыре года.
Жертва Петти, Дженнифер Хью, в 2021 году обратилась в суд с жалобой. Она обвинила Петти и Минаж в харрасменте и запугивании свидетелей. Позднее Хью исключила из иска упоминание Минаж.