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Apple напечатала на коробках iPhone 15 ультрафиолетовые QR-коды для борьбы с подделками

Виктория Шанина
Сегодня в 19:11

Коробки нового смартфона iPhone 15 компании Apple оснащены QR-кодами, которые можно увидеть только под воздействием ультрафиолета. Внимание на это обратил техноблогер с ником MajinBuOfficial в X (ранее — Twitter).

«Это мера, введенная Apple для распознавания настоящих коробок и предотвращения мошенничества», — пишет блогер.

MajinBuOfficial также показал, как выглядят эти QR-коды и где их искать.

Apple представила новое поколение смартфонов линейки iPhone в рамках своей традиционной ежегодной презентации 12 сентября. Тут «Афиша Daily» рассказывала о новинках. В продажу iPhone 15 поступили 22 сентября.

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