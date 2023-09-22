Apple напечатала на коробках iPhone 15 ультрафиолетовые QR-коды для борьбы с подделками

Коробки нового смартфона iPhone 15 компании Apple оснащены QR-кодами, которые можно увидеть только под воздействием ультрафиолета. Внимание на это обратил техноблогер с ником MajinBuOfficial в X (ранее — Twitter).
«Это мера, введенная Apple для распознавания настоящих коробок и предотвращения мошенничества», — пишет блогер.
MajinBuOfficial также показал, как выглядят эти QR-коды и где их искать.
Apple представила новое поколение смартфонов линейки iPhone в рамках своей традиционной ежегодной презентации 12 сентября. Тут «Афиша Daily» рассказывала о новинках. В продажу iPhone 15 поступили 22 сентября.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям