Художницу Дарью Апахончич* оштрафовали за непредоставление отчета о деятельности иноагента

В Петербурге суд оштрафовал художницу-акционистку Дарью Апахончич* на 40 тыс. рублей из‑за непредоставления отчета о деятельности иноагента. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.
Апахончич* признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. По данным суда, художница не предоставила в уполномоченный орган отчеты за второе полугодие 2022 года и за четвертый квартал 2022 года.
Дарью Апахончич* внесли в реестр иностранных агентов в декабре 2020 года. После начала военной операции на территории Украины художница перестала соблюдать требования Минюста для иноагентов.
Она отправляла на бланках для отчетов свои рисунки пацифистского характера. Их фотографии девушка размещала в соцсетях.
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