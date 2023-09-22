Во Франции двум мужчинам назначили сроки за убийство водителя автобуса, попросившего их надеть маски

«Мы требовали справедливости. Мы не можем сказать, что получили это, хотя они осуждены. Пусть они гниют в тюрьме. Они убили моего мужа, они убили отца моих дочерей. Моя жизнь закончилась 5 июля 2020 года», — сказала Вероника на выходе из суда.