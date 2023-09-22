Во Франции двум мужчинам назначили сроки за убийство водителя автобуса, попросившего их надеть маски

Во Франции 25-летние Виссем Мане и Максим Гийеннон были приговорены к лишению свободы на 15 и 13 лет соответственно за убийство водителя, который сделал им замечание по поводу масок в период пандемии коронавируса. Об этом пишет Би-би-си.
Инцидент произошел еще 5 июля 2020 года на юго-западе Франции. На тот момент в стране еще действовало обязательное ношение масок в общественном транспорте из‑за COVID-19.
По словам прокуроров, водитель Филипп Монгийо попросил группу пассажиров показать их проездные билеты, а также поправить защитные маски, которые у них были спущены на подбородок.
За это замечание Мане и Гийеннон избили водителя. В какой‑то момент он упал и ударился головой об асфальт. После этого нападавшие просто ушли.
Смерть 59-летнего отца троих детей Монгийо вызвала общественный резонанс. Тысячи людей приняли участие в акции протеста, которую организовала вдова мужчины Вероника.
В итоге нападавших осудили за преднамеренное насилие, приведшее к смерти без намерения убить. После оглашения решения суда Вероника Монгийо заявила, что их следовало приговорить к максимальному сроку — 30 годам.
«Мы требовали справедливости. Мы не можем сказать, что получили это, хотя они осуждены. Пусть они гниют в тюрьме. Они убили моего мужа, они убили отца моих дочерей. Моя жизнь закончилась 5 июля 2020 года», — сказала Вероника на выходе из суда.