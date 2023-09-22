В Иркутске после ДТП по дороге рассыпались десятки слепков вульв

В Иркутске после ДТП с участием грузовика по дороге оказались разбросаны десятки гипсовых слепков вульв. Ролик с инцидентом опубликовало сообщество «ДТП 38RUS Иркутск».
Столкновение случилось на улице 3 июля. На видео в группе мужчина с камерой подходит к стоящему на обочине грузовику с открытым кузовом. Слышен звон падающих из кузова скульптур, многие лежат на земле, осколки части из них можно заметить на белом авто позади фуры.
Оператор спрашивает у водителя, что именно он вез, тот лишь улыбается, но не отвечает. «Целый грузовик вагин, машину ударили», — резюмирует автор ролика.
Как пишет телеграм-канал Mash, выпавший груз является частью личной коллекции неизвестных владельцев, а ДТП случилось между грузовиком и Nissan Skyline.
Другая впечатляющая авария случилась в гонках серии NASCAR. Гоночная машина столкнулась с авто соперника, вылетела с трассы и взлетела в воздух, перевернувшись 10 раз. Там тоже никто не пострадал.