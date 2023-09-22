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В Иркутске после ДТП по дороге рассыпались десятки слепков вульв

Максим Саблин
Сегодня в 15:32

В Иркутске после ДТП с участием грузовика по дороге оказались разбросаны десятки гипсовых слепков вульв. Ролик с инцидентом опубликовало сообщество «ДТП 38RUS Иркутск».

Столкновение случилось на улице 3 июля. На видео в группе мужчина с камерой подходит к стоящему на обочине грузовику с открытым кузовом. Слышен звон падающих из кузова скульптур, многие лежат на земле, осколки части из них можно заметить на белом авто позади фуры.

Оператор спрашивает у водителя, что именно он вез, тот лишь улыбается, но не отвечает. «Целый грузовик вагин, машину ударили», — резюмирует автор ролика.

Как пишет телеграм-канал Mash, выпавший груз является частью личной коллекции неизвестных владельцев, а ДТП случилось между грузовиком и Nissan Skyline.

Журналисты телеграм-канала «Подъем» обратились в местное ГИБДД. Там им ответили, что в органы никто из водителей не обращался, результатом аварии, скорее всего, оказался материальный ущерб, а ее участники смогли «разъехаться миром».

Другая впечатляющая авария случилась в гонках серии NASCAR. Гоночная машина столкнулась с авто соперника, вылетела с трассы и взлетела в воздух, перевернувшись 10 раз. Там тоже никто не пострадал.

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