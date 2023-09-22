В Иркутске после ДТП по дороге рассыпались десятки слепков вульв

Столкновение случилось на улице 3 июля. На видео в группе мужчина с камерой подходит к стоящему на обочине грузовику с открытым кузовом. Слышен звон падающих из кузова скульптур, многие лежат на земле, осколки части из них можно заметить на белом авто позади фуры.