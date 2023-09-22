Суфьян Стивенс рассказал, что потерял способность ходить из‑за редкого заболевания

Инди-музыкант и обладатель «Грэмми» Суфьян Стивенс потерял способность ходить из‑за синдрома Гийена — Барре. Об этом он рассказал в своем инстаграме*.
«Месяц назад я проснулся утром и не смог встать. Мои руки, кисти и ноги онемели, я чувствовал в них покалывание, но у меня не было ни сил, ни чувств, ни подвижности», — пишет Стивенс.
Брат отвез певца в больницу, продолжается пост, там больному сделали целый ряд анализов, в том числе МРТ, томографию и спинномозговую пункцию, прежде чем врачи смогли диагностировать его состояние.
Музыкант добавил, что с 8 сентября находится в реабилитационном центре, где проходит «интенсивную физиотерапию, тренировки и т. д.», чтобы вернуть прежний контроль над своим телом.
В октябре у Стивенса выходит девятый альбом — «Javelin», отсутствие промокампании к нему певец объясняет внезапной болезнью. «Я прохожу курс реабилитации лишь пару недель, и все проходит очень хорошо, я стараюсь поскорее встать на ноги. Я твердо намерен выздороветь, у меня хорошее настроение, и меня окружает отличная команда. Я хочу быть здоровым!» — говорит он.
Синдром Гийена — Барре заставляет иммунную систему организма атаковать нервные клетки. Ежегодно заболевание поражает примерно 1 человека из 100 000, и хотя причины заболевания неизвестны, оно часто развивается у пациентов после перенесенной инфекции, уточняет Би-би-си.
По данным британской Службы здравоохранения, большинство людей выздоравливают в течение года, но лечение может потребовать нескольких месяцев пребывания в больнице.
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