Суфьян Стивенс рассказал, что потерял способность ходить из‑за редкого заболевания

В октябре у Стивенса выходит девятый альбом — «Javelin», отсутствие промокампании к нему певец объясняет внезапной болезнью. «Я прохожу курс реабилитации лишь пару недель, и все проходит очень хорошо, я стараюсь поскорее встать на ноги. Я твердо намерен выздороветь, у меня хорошее настроение, и меня окружает отличная команда. Я хочу быть здоровым!» — говорит он.