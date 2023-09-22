На Камчатке засняли тверкающего медведя

В сети завирусился ролик с тверком медведя. Видео в своем телеграм-канале опубликовал камчатский охотовед Владимир Шаблий, на него обратили внимание Amur Mash и «Аргументы и Факты Камчатка».
На кадрах охотовед показывает зеленые пластиковые коврики с шипами. Mash уточняет, что лесные инспекторы обычно закрепляют их на стволах деревьев, а животные используют их в качестве чесалки и скидывают с шерсти надоедливых насекомых.
Попавший на видео хищник решил почесать о такой спину, но результат оказался похож на зажигательный танец, особенно с добавленным поверх хип-хоп-инструменталом.
Последние новости о медведях были скорее печальными. В начале недели Московский зоопарк сообщил о смерти белого медведя по кличке Диксон. Зверь умер во сне от острой сердечно-легочной недостаточности. В столицу он попал год назад, когда его нашли в поселке Диксон с застрявшей в пасти консервной банкой.
В прошлую пятницу в Приморье застрелили медведя с бидоном на голове. Сотрудники службы охраны животных хотели его обездвижить, однако хищник стал кидаться на людей и вынудил их стрелять на поражение.