На Камчатке засняли тверкающего медведя

Последние новости о медведях были скорее печальными. В начале недели Московский зоопарк сообщил о смерти белого медведя по кличке Диксон. Зверь умер во сне от острой сердечно-легочной недостаточности. В столицу он попал год назад, когда его нашли в поселке Диксон с застрявшей в пасти консервной банкой.