В Москве арестовали 13 руферов, залезших на звезду высотки на Котельнической набережной

Суд признал 11 мужчин и двух девушек виновными в хулиганстве и неповиновению полиции (ч.2 ст. 20.1 и ч.1 ст. 19.3 КоАП). Их оштрафовали на 4 тыс. рублей каждого и отправили под арест на сроки от семи до 15 суток.