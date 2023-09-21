В Москве арестовали 13 руферов, залезших на звезду высотки на Котельнической набережной

Таганский суд Москвы отправил под арест 13 молодых людей, которые залезли на звезду высотки на Котельнической набережной. Об этом сообщил «Интерфакс».
Суд признал 11 мужчин и двух девушек виновными в хулиганстве и неповиновению полиции (ч.2 ст. 20.1 и ч.1 ст. 19.3 КоАП). Их оштрафовали на 4 тыс. рублей каждого и отправили под арест на сроки от семи до 15 суток.
Максимальные 15 суток получил 20-летний Ярослав Климов. Минимальное наказание суд применил к 29-летней Марии Михалевой — ей предстоит провести под стражей неделю.
Все фигуранты дела являются гражданами России. Им, согласно данным суда, от 18 до 30 лет.
19 сентября группа из примерно 35 человек незаконно проникла на территорию высотки на Котельнической набережной. Часть молодых людей забрались на пик здания, чтобы сделать там фотографии.
Нарушителей заметили полицейские. Они попытались задержать хулиганов, но те бросились бежать. Один человек закрылся от правоохранителей в лифте, еще двое спрыгнули со второго этажа здания и получили при этом травмы.