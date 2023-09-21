В Швейцарии запретили носить хиджаб и другую закрывающую лицо одежду

Кампания по запрету закрытия лица подверглась критике со стороны мусульманских групп во время проведения референдума. Представительница женской мусульманской организации «Пурпурные платки» заявила, что «в Швейцарии всего 30 женщин в парандже», а Центральный исламский совет заявил, что голосование свидетельствует о распространении антимусульманской ненависти в стране.