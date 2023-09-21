В Швейцарии запретили носить хиджаб и другую закрывающую лицо одежду

Решение было принято спустя два года после того, как 51% населения страны поддержал эту меру. Запрет также распространяется на мусульманские никаб и хиджаб.
Исключение составляют случаи ношения покрытий в местах проведения религиозных обрядов, а также для защиты здоровья или во время карнавальных праздников.
Теперь за закрытое лицо в общественных местах в Швейцарии будут штрафовать до 1000 франков (около 105 тыс. рублей). Закон инициировала группа, близкая к антииммигрантской Швейцарской народной партии.
Кампания по запрету закрытия лица подверглась критике со стороны мусульманских групп во время проведения референдума. Представительница женской мусульманской организации «Пурпурные платки» заявила, что «в Швейцарии всего 30 женщин в парандже», а Центральный исламский совет заявил, что голосование свидетельствует о распространении антимусульманской ненависти в стране.