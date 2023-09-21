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Теперь более яркий и без градиента: Facebook* обновил свой логотип

Виктория Шанина
Сегодня в 17:11

Соцсеть Facebook* объявила о ребрендинге. Новый логотип сделан только в одном синем цвете (без градиента), чтобы буква F лучше выделялась благодаря контрасту. А еще оттенок получился более ярким.

«Наше намерение состояло в том, чтобы создать обновленный дизайн логотипа Facebook, который был бы более смелым, энергичным и вечным», — говорится в сообщении компании.

По словам директора по дизайну Facebook Дейва Нгуена, цель ребрендинга — «расширить фундамент и создать определяющий знак бренда, который закрепляет систему идентификации».

«Мы хотели, чтобы обновленный логотип был знакомым, но динамичным, полированным и элегантным в исполнении. Эти тонкие, но значительные изменения позволили нам достичь оптического баланса с ощущением движения вперед», — заявляет Нгуен.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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