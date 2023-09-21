Американский производитель сыра отозвал 83 тыс. ломтиков из‑за попадания в них пленки

Американский производитель сыра Kraft Heinz отозвал 83,8 тыс. ломтиков сыра из‑за дефекта с пластиковой пленкой. Об этом сообщается на сайте компании.
Неисправность возникла на одной из упаковочных установок. В результате после снятия обертки в сыре может остаться тонкая полоска пленки, что может быть неприятным или даже привести к рвоте или удушью.
Kraft Heinz обнаружил проблему после нескольких жалоб. В некоторых из них говорилось, что из‑за пленки потребители поперхнулись или подавились. О травмах и серьезных последствиях не сообщалось.
Машину по обертыванию отремонтировали, а остальные «тщательно проверили». Kraft Heinz извинился и попросил покупателей вернуть сыр в магазин и забрать свои деньги.