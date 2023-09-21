Ютубер выкладывает длинные неторопливые видео с ремонтом хижины и собирает тысячи просмотров

Сначала Долард был графическим дизайнером, но после стал оператором и писателем-путешественником. Осенью 2021 года голландец отправился к каменным альпийским хижинам в итальянском регионе Пьемонте: он всегда мечтал о своем доме в горах. За хижины мужчина заплатил 21 тыс. евро — и получил простор, живописный вид и уединение, которые он так жаждал. Однако, для того чтобы жилище стало пригодным для проживания круглый год, требовалось много работы, и Долард решил задокументировать ремонт.