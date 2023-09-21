Ютубер выкладывает длинные неторопливые видео с ремонтом хижины и собирает тысячи просмотров

Мартейн Долард опубликовал 83 видео, на которых он реставрирует альпийскую хижину. Они медленные, тихие, без происшествий — но при этом популярные. The Guardian поговорил с ютубером и узнал секрет успеха.
Сначала Долард был графическим дизайнером, но после стал оператором и писателем-путешественником. Осенью 2021 года голландец отправился к каменным альпийским хижинам в итальянском регионе Пьемонте: он всегда мечтал о своем доме в горах. За хижины мужчина заплатил 21 тыс. евро — и получил простор, живописный вид и уединение, которые он так жаждал. Однако, для того чтобы жилище стало пригодным для проживания круглый год, требовалось много работы, и Долард решил задокументировать ремонт.
На его канал сейчас подписаны 586 тыс. аккаунтов. В своих видео, которые выходят раз в неделю, Долард неторопливо занимается реставрацией хижин. The Guardian передает вопрос журналиста: почему 500 тыс. человек смотрят, как сохнет краска?
Каждый ролик начинается со звука фортепиано или колокольчиков и кадра с воздуха. Долард, одетый в рубашку, синие джинсы, кожаные ботинки и шляпу, появляется перед камерой задолго до того, как что‑либо произнесет. Он роет траншеи, строгает бревна, складывает камни, печет хлеб и наслаждается окружением.
«Большая часть контента на ютубе создается очень быстро. На это невероятно утомительно смотреть», — считает Долард. В отличие от других видеоблогеров, он не обрезает паузы и передышки между фразами. Вместо этого его медленный темп позволяет людям «немного побродить, поразмышлять о вещах, попутешествовать по своим воспоминаниям». «Это как читать книгу: ты создаешь для себя приятное пространство», — сравнил ютубер.
По словам Доларда, он фокусируется на процессе, а не на результате. «Планирование заманивает вас в ловушку. Достижение цели интересно только в краткосрочной перспективе. В какой‑то момент мой дом будет готов, но это ненадолго», — поделился он.
По мнению ютубера, люди все больше смотрят его ролики, потому что для них это означает побег от повседневности к наслаждению природой. К нему приезжали посетители со всего мира: в декабре с Долардом связался американский сантехник, чтобы приехать в гости, его даже не остановила сильная метель.
Долард не пишет сценарии и в каждом видео использует только снятые на этой неделе кадры. «На самом деле этот проект может занять столько времени, сколько я захочу. Сейчас речь идет о ремонте, но потом речь может пойти о садоводстве, создании произведений искусства или изготовлении мебели. Это совершенно бесконечно», — сказал он об окончании своего проекта.