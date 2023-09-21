«Дом с маяком» выпустил ролик о важности паллиативной помощи

«Дом с маяком» уже 10 лет помогает тяжелобольным детям и молодым взрослым, которые живут в Москве и Московской области. Цель фонда — сделать так, чтобы подопечные фонда, а также их семьи смогли прожить максимально счастливую, полную любви и хороших событий жизнь.