«Дом с маяком» выпустил ролик о важности паллиативной помощи

Благотворительный фонд «Дом с маяком» и анимационная студия Petrick выпустили совместный ролик для привлечения внимания к важности паллиативной помощи.
В видео говорится, что тяжелое заболевание не должно лишать детей полноценной жизни, а также рассказывается, как современные технологии улучшают их жизнь в хосписах.
«Переносной аппарат ИВЛ помогает ребенку дышать так же, как оборудование для дайвинга помогает дышать под водой дайверам. На основе этой аналогии родилась идея для ролика. Визуально мы хотели сделать историю максимально документальной, чтобы передать естественность событий», — рассказали о сюжете видео сценаристка Наташа Ромашова и креативный директор Petrick Миша Петрик.
По словам директора по работе с благотворителями фонда Марины Власовой, ролик поможет донести до широкой аудитории основную ценность «Дома с маяком»: даже с тяжелым диагнозом у ребенка есть право на полноценную и насыщенную жизнь.
«Дом с маяком» уже 10 лет помогает тяжелобольным детям и молодым взрослым, которые живут в Москве и Московской области. Цель фонда — сделать так, чтобы подопечные фонда, а также их семьи смогли прожить максимально счастливую, полную любви и хороших событий жизнь.