Реклама
Новости

TikTok ввел специальную отметку для контента, созданного с помощью нейросетей

Виктория Шанина
Сегодня в 15:02

Соцсеть TikTok на своем сайте объявила о введении маркировки для контента, созданного искусственным интеллектом. Так платформа хочет поддержать «прозрачные и надежные» методы создания роликов.

«ИИ предоставляет невероятные творческие возможности, но потенциально может запутать или ввести зрителей в заблуждение, если они не знают, что контент был сгенерирован или отредактирован с помощью ИИ. Маркировка контента помогает решить эту проблему, дать понять зрителям, когда контент значительно изменяется или модифицируется с помощью технологии искусственного интеллекта», — говорится в сообщении TikTok.

Отметка «AI» будет отображаться под именем пользователя в левом нижнем углу ролика. Немаркированный контент могут удалять.

Как будут отслеживать созданный с помощью нейросетей контент, пока неясно. Однако пользователей обязали оповещать площадку об использовании искусственного интеллекта.

В сентябре Mediascope провел исследование, которое показало, что TikTok лидирует среди соцсетей в России по количеству времени, проведенного в них, несмотря на уход из России и запрет загружать новые клипы в стране. По словам основателя агентства Digital Church Марка Хлуднева, активность блогеров на площадке со временем восстановилась, поскольку многие из них научились обходить блокировки.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»