TikTok ввел специальную отметку для контента, созданного с помощью нейросетей

«ИИ предоставляет невероятные творческие возможности, но потенциально может запутать или ввести зрителей в заблуждение, если они не знают, что контент был сгенерирован или отредактирован с помощью ИИ. Маркировка контента помогает решить эту проблему, дать понять зрителям, когда контент значительно изменяется или модифицируется с помощью технологии искусственного интеллекта», — говорится в сообщении TikTok.