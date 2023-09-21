TikTok ввел специальную отметку для контента, созданного с помощью нейросетей

Соцсеть TikTok на своем сайте объявила о введении маркировки для контента, созданного искусственным интеллектом. Так платформа хочет поддержать «прозрачные и надежные» методы создания роликов.
«ИИ предоставляет невероятные творческие возможности, но потенциально может запутать или ввести зрителей в заблуждение, если они не знают, что контент был сгенерирован или отредактирован с помощью ИИ. Маркировка контента помогает решить эту проблему, дать понять зрителям, когда контент значительно изменяется или модифицируется с помощью технологии искусственного интеллекта», — говорится в сообщении TikTok.
Отметка «AI» будет отображаться под именем пользователя в левом нижнем углу ролика. Немаркированный контент могут удалять.
Как будут отслеживать созданный с помощью нейросетей контент, пока неясно. Однако пользователей обязали оповещать площадку об использовании искусственного интеллекта.
В сентябре Mediascope провел исследование, которое показало, что TikTok лидирует среди соцсетей в России по количеству времени, проведенного в них, несмотря на уход из России и запрет загружать новые клипы в стране. По словам основателя агентства Digital Church Марка Хлуднева, активность блогеров на площадке со временем восстановилась, поскольку многие из них научились обходить блокировки.