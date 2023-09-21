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Журналистка из Австралии назвала своего ребенка Метамфетамин Рулит, чтобы проверить работу властей

Виктория Шанина
Сегодня в 14:07

В Австралии журналистка Кирстен Дрисдейл решила проверить, можно ли в стране нарушить закон, дав ребенку специфическое имя. Для этого она назвала своего сына Метамфетамин Рулит (Methamphetamine Rules), пишет The Guardian.

Имя своего ребенка Дрисдейл озвучила в ведомстве штата Новый Южный Уэльс, которое работает с рождениями, смертями и браками. И это сработало.

«Мы думали, что представим самое возмутительное имя, которое только можно придумать, при условии, что оно будет отклонено. Но так не получилось — к сожалению, Метамфетамин Рулит проскользнул», — рассказывает журналистка.

В пресс-службе ведомства сказали, что после происходящего усилили контроль за регистрацией имен. Они помогут семье поменять имя сына, но в реестре организации Метамфетамин Рулит останется навсегда.

Кирстен Дрисдейл пока не придумала, какое нормальное имя дать сыну. По ее словам, муж хочет, чтобы у него было прозвище Скорость, но окончательной версии еще нет.

«Я надеюсь, что он придумает прозвище, которое соответствует его реальному имени и личности. Он очень спокойный ребенок, красивый мальчик, так что ничего похожего на потребителя метамфетамина», — поделилась Дрисдейл.

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