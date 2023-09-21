Найденный в китайской пещере череп мог принадлежать неизвестному ранее виду человека

Например, кость вдоль линии челюсти примерно такая же толстая, как и у человека прямоходящего (более раннего вида). Кроме того, у него нет подбородка, который является ключевой особенностью современного человека разумного. Однако то, как скреплены нижняя и верхняя челюсти, напоминает череп именно современных людей.