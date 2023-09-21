Найденный в китайской пещере череп мог принадлежать неизвестному ранее виду человека

Группа ученых из Китая изучила найденный в пещере Хуалундун череп и выяснила, что он мог принадлежать неизвестному ранее виду человека. Их исследование опубликовано в журнале Journal of Human Evolution.
Речь идет о нескольких фрагментах черепа, которые были обнаружены в пещере на востоке Китая в 2019 году. По подсчетам ученых, окаменевшие кости принадлежали человеку в возрасте 12–13 лет, жившему примерно 300 тыс. лет назад.
В новом исследовании эксперты в области эволюции и происхождения человека сравнивают 3D-модель, собранную из найденных фрагментов, с десятками других образцов человеческих костей головы. Они приходят к выводу, что обнаруженный череп сочетает в себе признаки как древних, так и современных людей.
Например, кость вдоль линии челюсти примерно такая же толстая, как и у человека прямоходящего (более раннего вида). Кроме того, у него нет подбородка, который является ключевой особенностью современного человека разумного. Однако то, как скреплены нижняя и верхняя челюсти, напоминает череп именно современных людей.
Исследователи предполагают, что столкнулись с новой, ранее неизвестной веткой в генеалогическом древе человека. Теперь они хотят провести генетический анализ, который должен дать больше информации.