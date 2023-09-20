Армения обвинила Азербайджан в обстреле своей территории

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принимает к сведению соглашение, но отметил, что Ереван не участвовал в его составлении. Он подчеркнул, что Еревану непонятно, почему Азербайджан упоминает ВС Армении, так как после ноября 2020 года Армения вывела всех военных из Нагорного Карабаха.