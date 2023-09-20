Экологический апокалипсис в русскоязычном трейлере фильма «Катастрофа»

Capella Film показала русскоязычный трейлер фантастического триллера «Катастрофа». Его премьера в России состоится 9 ноября.
Лента рассказывает о пятнадцатилетней Сельме и ее родителях, которым предстоит объединиться, чтобы пережить апокалипсис, вызванный волной аномальных кислотных дождей, уничтожающих все на своем пути.
Сюжет «Катастрофы» основан на короткометражке «Кислота» (2018). Сценарий полнометражки написали Ясин Баддай («Вечное лето») и создатель оригинала Жюст Филиппо. В качестве режиссера выступил Жюст Филиппо — постановщик мистической драмы «Рой».
В ленте снялись Гийом Кане («Прекрасная эпоха»), Летиция Дош («Неувольняемый»), Пейшенс Мюнхенбах («Жизненная необходимость»), Сюлиана Брахим («Рой»), Мари Юнг, Мартен Версе и другие.
Мировая премьера «Катастрофы» состоялась в секции Midnight Screenings Каннского кинофестиваля ранее в этом году. Также фильм был отобран в конкурсную программу фестиваля в Ситжесе, который пройдет с 5 по 15 октября 2023 года (номинация «Лучший фильм»).