Экологический апокалипсис в русскоязычном трейлере фильма «Катастрофа»

Мировая премьера «Катастрофы» состоялась в секции Midnight Screenings Каннского кинофестиваля ранее в этом году. Также фильм был отобран в конкурсную программу фестиваля в Ситжесе, который пройдет с 5 по 15 октября 2023 года (номинация «Лучший фильм»).