Австралийцы нашли на пляже инопланетное нечто. Их успокоил морской биолог

Австралийцы обнаружили на местном пляже необычное склизкое нечто. Один из группы нашедших выложил фотографию на реддите в надежде идентифицировать существо, покрытое желтыми пятнами.
Многие предположили в комментариях, что это не что иное, как пришелец. Взволнованных пользователей успокоил морской биолог.
По его словам, эти необычные существа — колония асцидий вида Botrylloides leachii, которые во множестве водятся в прибрежных зонах. Каждая из желтых точек является отдельным животным, но при этом в рамках колонии все существа идентичны.
Биолог уточнил, что асцидии — нечто среднее между позвоночным и беспозвоночным. «С эволюционной точки зрения они — наши очень далекие, странные кузены, которых никто не хотел бы видеть на рождественском обеде», — подшутил он.