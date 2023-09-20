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Австралийцы нашли на пляже инопланетное нечто. Их успокоил морской биолог

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:28

Австралийцы обнаружили на местном пляже необычное склизкое нечто. Один из группы нашедших выложил фотографию на реддите в надежде идентифицировать существо, покрытое желтыми пятнами.

Многие предположили в комментариях, что это не что иное, как пришелец. Взволнованных пользователей успокоил морской биолог.

© Фото: nhilistic_daydreamer/Reddit

По его словам, эти необычные существа — колония асцидий вида Botrylloides leachii, которые во множестве водятся в прибрежных зонах. Каждая из желтых точек является отдельным животным, но при этом в рамках колонии все существа идентичны.

Биолог уточнил, что асцидии — нечто среднее между позвоночным и беспозвоночным. «С эволюционной точки зрения они — наши очень далекие, странные кузены, которых никто не хотел бы видеть на рождественском обеде», — подшутил он.

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