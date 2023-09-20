В Московском зоопарке умер медведь Диксон, которого год назад нашли с застрявшей в пасти банкой

Московский зоопарк сообщил о смерти белого медведя по кличке Диксон, которого год назад нашли в одноименном поселке с застрявшей в пасти консервной банкой.
Он умер от острой сердечно-легочной недостаточности во сне. По данным зоопарка, некоторое время назад у Диксона появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в свой уличный вольер.
Для стабилизации его состояния к основной терапии добавили нестероидные противовоспалительные препараты. Через день медведю стало лучше, но вскоре его состояние вновь ухудшилось. По данным врачей, это произошло из‑за «прогрессии поражений спинного мозга, а также вследствие вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей».
В июле 2022 года в поселке Диксон, находящемся в Красноярском крае, обнаружили медведя (тогда думали, что медведицу) с застрявшей в пасти консервной банкой из‑под сгущенки. На помощь животному отправились московские ветеринары, которые погрузили его в сон с помощью препарата, чтобы провести необходимые манипуляции и вытащить банку.
У зверя нашли перелом позвонка, контузию и поражение спинного мозга. В шкуре медведя было порядка 30 отверстий от картечи. 6 сентября Диксона доставили в зоопарк. По оценкам неврологов, медведь никогда не смог бы вернуться в дикую природу, так как у него парализована задняя часть тела.