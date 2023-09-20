В Московском зоопарке умер медведь Диксон, которого год назад нашли с застрявшей в пасти банкой

В июле 2022 года в поселке Диксон, находящемся в Красноярском крае, обнаружили медведя (тогда думали, что медведицу) с застрявшей в пасти консервной банкой из‑под сгущенки. На помощь животному отправились московские ветеринары, которые погрузили его в сон с помощью препарата, чтобы провести необходимые манипуляции и вытащить банку.