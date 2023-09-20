Мужчину из Сингапура арестовали за намеренный кашель на коллег

Согласно протоколу, обвиняемый, который сначала был в маске, подошел к двери офиса и вышел из него, но затем неожиданно открыл дверь и дважды кашлянул в кабинет. После того как его вывели из помещения, мужчина снова открыл дверь и начал кашлять в сторону коллег, но уже без маски. Напоследок он открыл окно снаружи и кашлянул в него.