Мужчину из Сингапура арестовали за намеренный кашель на коллег

В Сингапуре 64-летнего мужчину посадили в тюрьму за намеренный кашель на коллег во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.
Его приговорили к небольшому тюремному сроку — на две недели. Мужчина утверждал, что его выходка была «просто шуткой».
Осенью 2021 года уборщик инвестиционного холдинга Leong Hup Singapore должен был навести порядок в отделе логистики. Однако перед выполнением работы его обязали пройти экспресс-тест на коронавирус, который оказался положительным.
Мужчину попросили немедленно покинуть здание, однако вместо этого он начал спорить с 40-летним помощником менеджера по логистике и 56-летней сотрудницей, которая страдает почечной недостаточностью.
Согласно протоколу, обвиняемый, который сначала был в маске, подошел к двери офиса и вышел из него, но затем неожиданно открыл дверь и дважды кашлянул в кабинет. После того как его вывели из помещения, мужчина снова открыл дверь и начал кашлять в сторону коллег, но уже без маски. Напоследок он открыл окно снаружи и кашлянул в него.
В результате мужчина заразил одного из коллег коронавирусом. Адвокат утверждал, что в действиях его подзащитного не было злого умысла, и просил назначить штраф, но суд решил иначе.
Во время пандемии Сингапур был известен своими жесткими мерами для снижения числа заболеваемости. Некоторые из ранее введенных ограничений были отменены лишь в феврале этого года.