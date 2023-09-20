В Австралии серфера оштрафовали за катание с ручной змеей

«Я часто брал ее с собой на пляж, она любила плавать в воде. Однажды я решил покататься с ней на серфе, и ей это очень понравилось. Обычно, когда ей что‑то не нравится, она начинает шипеть, но [в воде] она не издавала звуков и спокойно себя вела», — рассказал он в интервью Австралийской телерадиовещательной корпорации.