В Австралии серфера оштрафовали за катание с ручной змеей

Австралийские органы охраны дикой природы оштрафовали жителя Голд-Коста за катание на серфе с домашней змеей, пишет Би-би-си.
Игор Фиуза и его ковровый питон породы бридли Шива стали местными знаменитостями в начале сентября, после того как ролик с их катанием на доске получил широкую огласку. Однако он также насторожил сотрудников службы охраны дикой природы.
По их словам, мужчина подверг питомца опасности и нарушил условия содержания змеи, выпустив ее в океан.
Министерство охраны окружающей среды и науки штата Квинсленд начало расследование в отношении Фиузы после материалов о нем в местных СМИ. На этой неделе серферу был выписан штраф в размере 2322 австралийских долларов (1495 долларов США).
По словам сотрудника отдела охраны дикой природы Джонатана Макдоналда, выгул таких домашних животных в публичных местах может вызвать у них «ненужный стресс» и заставить их «непредсказуемо себя вести».
«Змеи, безусловно, холоднокровные животные, но обычно избегают воды, хотя и умеют плавать. Океанская вода могла показаться им слишком холодной. Единственные змеи, которые должны находиться в океане, — это морские виды», — сказал он.
По его словам, этот инцидент также вызвал обеспокоенность за здоровье других людей и возможности распространения питоном заболеваний среди местных диких животных.
Однако Фьюза ранее рассказывал местным СМИ, что Шива любит воду и каталась с ним на серфе не менее 10 раз.
«Я часто брал ее с собой на пляж, она любила плавать в воде. Однажды я решил покататься с ней на серфе, и ей это очень понравилось. Обычно, когда ей что‑то не нравится, она начинает шипеть, но [в воде] она не издавала звуков и спокойно себя вела», — рассказал он в интервью Австралийской телерадиовещательной корпорации.
«Она немного плавает в воде, а затем возвращается на доску и лежит там в ожидании волны. Я спускаюсь под воду и поднимаюсь, а она просто там — мне не нужно протягивать руку, чтобы спасти ее, ничего такого», — делился он в интервью 9News.