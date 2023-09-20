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«Просто так получилось»: в adidas впервые высказались после разрыва отношений с Канье Уэстом

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:33

Гендиректор adidas (и бывший глава Puma) Бьерн Гульден впервые прокомментировал разрыв партнерства с Канье Уэстом из‑за его антисемитских высказываний в октябре 2022 года. Об этом сообщает The Guardian.

Гульден заметил, что Уэст — один из самых творческих людей в мире: как в музыке, так и в «уличной культуре». «Он чрезвычайно креативен и вместе с adidas создал линию Yeezy, которая была очень успешной. А потом, как настоящий творческий человек, он сделал несколько заявлений, которые были не так уж хороши», — сказал глава компании.

По его словам, это заставило adidas разорвать контракт и отозвать продукцию: «Я не думаю, что он имел в виду то, что сказал, и я не считаю его плохим человеком — просто так получилось».

Гульден добавил, что сотрудничество с Yeezy было одним из самых успешных в мире. «Но, когда вы работаете с третьими сторонами, такое может случиться. Это часть игры. Это может произойти со спортсменом, это может произойти с артистом. Это часть бизнеса».

В 2021 году Yeezy принес adidas 1,6 млрд долларов прибыли, что составило 7% от общего годового дохода компании. Это было основным доходом рэпера, который, по некоторым данным, получал 11% роялти.

После разрыва отношений с Уэстом у adidas осталось большое количество продукции Yeezy на 1,2 млрд долларов. В мае Гульден объявил, что вещи из коллекции продадут, но «значительную часть» вырученных средств передадут группам, борющимся с разжиганием ненависти, включая Антидиффамационную лигу, Институт социальных изменений Филониса и Киты Флойд (управляемый семьей убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда) и Фонд по борьбе с антисемитизмом.

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