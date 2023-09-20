«Просто так получилось»: в adidas впервые высказались после разрыва отношений с Канье Уэстом

Гульден заметил, что Уэст — один из самых творческих людей в мире: как в музыке, так и в «уличной культуре». «Он чрезвычайно креативен и вместе с adidas создал линию Yeezy, которая была очень успешной. А потом, как настоящий творческий человек, он сделал несколько заявлений, которые были не так уж хороши», — сказал глава компании.