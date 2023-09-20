Рианна и A$AP Rocky показали своего второго сына Райота

Рианна и A$AP Rocky устроили фотосессию со своим вторым сыном Райотом Роузом, полностью съемку опубликовал журнал Harper’s Bazaar.
Автором фотографий стал известный папарацци Майлc Диггс, он также делал первые снимки пары с их первенцем Ризой.
На снимке из инстаграма* фотографа A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) держит ребенка, одетого в светло-розовый комбинезон, позирует вместе с Рианной и Ризой Ательстоном Майерсом. «Братья Майерс», — прокомментировала пост певица и создательница бренда Fenty (ее полное имя Робин Рианна Фенти).
Райот родился в августе, уточняет TMZ. Месяц спустя стало известно имя новорожденного, на него указал июльский сингл рэпера «Riot (Rowdy Pipe’n)». Текст песни также заставил поклонников предположить, что они с Рианной связали себя узами брака. «Моя жена эротична, я курю экзотику», — говорил в нем артист.
Рианна объявила о своей второй беременности во время выступления в перерыве Супербоула в феврале этого года. Концерт стал ее первым живым выступлением за последние годы, исполнительница танцевала и исполняла свои хиты в красном комбинезоне, подчеркивавшем ее большой живот.
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