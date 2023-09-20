Рианна и A$AP Rocky показали своего второго сына Райота

Рианна объявила о своей второй беременности во время выступления в перерыве Супербоула в феврале этого года. Концерт стал ее первым живым выступлением за последние годы, исполнительница танцевала и исполняла свои хиты в красном комбинезоне, подчеркивавшем ее большой живот.