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«Госуслуги» просят россиян о помощи «в борьбе с опасными беспилотниками»

Максим Саблин
Сегодня в 10:34

Российский портал государственных услуг начал рассылать письмо с призывом скачать приложение «Радар.НФ».

С его помощью можно сообщить о беспилотниках, взрывах, ракетах, подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы, пишут о нем создатели из «Общероссийского народного фронта»

«Помогите в борьбе с опасными беспилотниками. В приложении „Радар“ можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», — говорится в тексте письма «Госуслуг».

Приложение доступно только на платформе Android в Google Play и Rustore. Пользователям iOS разработчики на своем сайте предлагают использовать чат-бота в телеграме.

Разработчики обещают, что «все сообщения незамедлительно передаются для обработки ответственным сотрудникам государственной власти», но не уточняют список ведомств. «Помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено», — отмечают разработчики. Также они напоминают об ответственности за ложные доносы, которую предусматривает статья 306 Уголовного кодекса РФ.

В прошлом «Госуслуги» предлагали бесплатно прочитать книгу «ПоэZия русского лета» со стихами и поэмами о событиях в Донбассе.

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