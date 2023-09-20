«Госуслуги» просят россиян о помощи «в борьбе с опасными беспилотниками»

Российский портал государственных услуг начал рассылать письмо с призывом скачать приложение «Радар.НФ».
С его помощью можно сообщить о беспилотниках, взрывах, ракетах, подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы, пишут о нем создатели из «Общероссийского народного фронта»
«Помогите в борьбе с опасными беспилотниками. В приложении „Радар“ можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», — говорится в тексте письма «Госуслуг».
Приложение доступно только на платформе Android в Google Play и Rustore. Пользователям iOS разработчики на своем сайте предлагают использовать чат-бота в телеграме.
Разработчики обещают, что «все сообщения незамедлительно передаются для обработки ответственным сотрудникам государственной власти», но не уточняют список ведомств. «Помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено», — отмечают разработчики. Также они напоминают об ответственности за ложные доносы, которую предусматривает статья 306 Уголовного кодекса РФ.
В прошлом «Госуслуги» предлагали бесплатно прочитать книгу «ПоэZия русского лета» со стихами и поэмами о событиях в Донбассе.