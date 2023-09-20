«Госуслуги» просят россиян о помощи «в борьбе с опасными беспилотниками»

Разработчики обещают, что «все сообщения незамедлительно передаются для обработки ответственным сотрудникам государственной власти», но не уточняют список ведомств. «Помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено», — отмечают разработчики. Также они напоминают об ответственности за ложные доносы, которую предусматривает статья 306 Уголовного кодекса РФ.