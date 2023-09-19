В Дании суд велел художнику вернуть деньги музею, получившему от него пустые холсты вместо картин

В Дании суд потребовал, чтобы художник Йенс Ханинг вернул более 70 тыс. долларов музею современного искусства Кюнстен в городе Ольборг, которые тот занял на создание своих произведений. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
Ханинг предоставил музею работы, но они оказались пустыми холстами в деревянных рамах. По задумке, художник должен был прикрепить купюры к полотнам, чтобы наглядно продемонстрировать разницу в оплате труда в Австрии и Дании.
Предполагалось, что музей после завершения выставки с участием картин Ханинга открепит купюры от них и вернет деньги. Однако художник представил заем как часть творческого акта.
Он назвал свое произведение для экспозиции «Возьми деньги и беги» и совершил, собственно, то, о чем и предупредил в названии холстов. По мнению Ханинга, в связи с этим претензии музея относительно денег должны считаться неуместными.
Но суд с художником не согласился, хотя и признал, что тот должен оставить часть суммы себе в качестве платы за труд. Пустые полотна Ханинга в результате все же появились на выставке в музее. За это автор получил 5,7 тыс. долларов.
«Новая работа Ханинга „Возьми деньги и беги“ — это также признание того, что произведения искусства, несмотря на прямо противоположные намерения художников, являются частью капиталистической системы, которая ценит произведения на основе некоторых произвольных условий. Даже отсутствующие банкноты в произведении имеют денежную стоимость, когда оно называется искусством, показывая, что ценность денег является абстрактной величиной», — отметили кураторы музея в путеводителе.
Ханинг позднее потребовал у музея компенсацию за якобы незаконную публикацию фотографий его работ. Художник надеялся получить около 78 тыс. долларов, но проиграл суд.
Ханинг заявил в интервью, что пребывает «в шоке» после решения суда, но оно, как отметил художник, оказалось именно таким, какого он и ожидал. Пока автор не решил, будет ли он подавать апелляцию.
Он отметил, что также пока не знает, как вернет деньги музею. На это у художника есть две недели, но наличных, по словам Ханинга, у него в данный момент нет. На вопрос, не считает ли он свои действия кражей, Ханинг заявил, что «можно и так считать». Тем не менее, автор убежден, что его работа стала от этого только лучше.