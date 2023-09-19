В Дании суд велел художнику вернуть деньги музею, получившему от него пустые холсты вместо картин

Он отметил, что также пока не знает, как вернет деньги музею. На это у художника есть две недели, но наличных, по словам Ханинга, у него в данный момент нет. На вопрос, не считает ли он свои действия кражей, Ханинг заявил, что «можно и так считать». Тем не менее, автор убежден, что его работа стала от этого только лучше.