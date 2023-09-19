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В Великобритании прошел чемпионат мира по гримасам

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:23

В Великобритании в горое Эгремонте завершился чемпионат мира по гримасам. Его в 18-й раз выиграл мужчина по имени Томми Мэттисон, сообщил Daily Mail.

Мэттисон стал победителем турнира среди мужчин и первым в истории, кому удалось выиграть состязание столько раз. Насколько известно организаторам и поклонникам чемпионата, это не удавалось никому с момента основания турнира в 1267 году.

© Фото: из соцсетей Книги рекордов Гиннесса
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Согласно правилам, участники чемпионата должны надеть упряжь для лошадей и продемонстрировать наиболее гротескные выражения лиц на территории городского рынка. Женщины соревнуются отдельно от мужчин.

Среди дам чемпионкой стала Клэр Листер. Она так же, как и Мэттисон, участвовала в турнире не впервые. Девушка побеждала в соревновании гримас уже семь раз. Тем не менее, она призналась, что каждый раз нервничает перед выступлением.

Чемпионат 2023 года стал особенным не только из‑за рекорда Мэттисона, но и из‑за того, что соревнования проводились впервые за четыре года. Турнир несколько раз отменяли из‑за пандемии COVID-19 и затем смерти королевы Елизаветы II.

© Фото: из соцсетей Чемпионата мира по гримасам
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На очередной чемпионат приехали представители Книги рекордов Гиннеса — они зафиксировали рекорд Мэттисона. Кроме того, главный редактор Книги Крэйг Глендэй сам принял участие в состязании.

«Это лучшая часть моей работы — возможность путешествовать по свету, делая такие вещи. И встречать милые коммьюнити и их героев вроде Томми, а также просто отмечать старые традиции», — признался он.

Среди других участников чемпионата были комики Джош Уиддиком и Ниш Кумар. Они посетили турнир неожиданно, поскольку оказались в Великобритании на гастролях.

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