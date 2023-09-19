В Великобритании прошел чемпионат мира по гримасам

Среди дам чемпионкой стала Клэр Листер. Она так же, как и Мэттисон, участвовала в турнире не впервые. Девушка побеждала в соревновании гримас уже семь раз. Тем не менее, она призналась, что каждый раз нервничает перед выступлением.