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Netflix выпустит сиквел норвежского фильма «Тролль»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:42

Netflix выпустит сиквел норвежского приключенческого боевика «Тролль», снятого режиссером Роаром Утхеугом («Tomb Raider: Лара Крофт»)а. Об этом сообщил Variety.

Над продолжением картины вновь будет работать Утхеуг, а также сценарист Эспен Окан. Продюсерами фильма станут Эспен Хорн и Кристиан Странд Синкеруд из норвежской продакшн-компании Motion Blur.

По словам кинематографистов, «Тролль 2», как и первая часть, будет основан на фигуре из норвежского фольклора. Съемки ленты начнутся в 2024 году.

«Тролль» вышел на Netflix в 2022 году и стал самым популярным неанглоязычным фильмом на платформе. Лента вошла в топ-10 в 93 странах и возглавила рейтинги в Норвегии, США и Великобритании.

Фильм рассказал о пробуждении древнего гигантского тролля и его разрушительном путешествии до столицы Норвегии — Осло. Утеуг задумывал кино о легендарных существах на протяжении более 20 лет.

В фильме снялись Ине Мари Вильманн («Белый лебедь»), Мэдс Шогорд Петтерсен («Эспен в поисках Золотого замка»), Ким Фальк («Остаться в живых-3»), Гард Б.Эйдсволль («Детектив Вистинг») и Пол Ричард Лундберг («Призывники»).

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