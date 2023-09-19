H&M в Великобритании начал взимать плату за возврат товаров. И это может помочь экологии

Она отметила, что для компаний такая мера имеет смысл с точки зрения расходов. Дополнительная плата за возврат может отбить у покупателя желание заказывать товары онлайн в большом количестве, например, чтобы примерить разные размеры. Проблема в том, что большинство этих товаров потом возвращается в магазин.