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H&M в Великобритании начал взимать плату за возврат товаров. И это может помочь экологии

Виктория Шанина
Сегодня в 22:10

Магазины шведского ритейлера H&M в Великобритании начали взимать плату за возврат товаров, купленных онлайн. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя сети.

Услуга возврата теперь стоят 1,99 фунта стерлингов (около 240 рублей по текущему курсу). Эти деньги будут списываться с суммы, которую покупатель получит обратно.

Собеседник агентства заметил, что этот шаг был введен еще летом. «Интересно, что компании, кажется, делают это скрытно, но это разумно», — сообщила экспертка по розничной торговле Джонатан Де Мелло.

Она отметила, что для компаний такая мера имеет смысл с точки зрения расходов. Дополнительная плата за возврат может отбить у покупателя желание заказывать товары онлайн в большом количестве, например, чтобы примерить разные размеры. Проблема в том, что большинство этих товаров потом возвращается в магазин.

Как отмечает Би-би-си, избавление от этой тенденции может оказать положительный эффект на окружающую среду. Чем меньше возвратов с доставкой, тем меньше выбросов в атмосферу от транспорта.

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