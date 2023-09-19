В Москве вора задержали после того, как ему по видеосвязи позвонила пострадавшая

В Москве задержали преступника, укравшего в электричке у пожилого мужчины рюкзак. Это удалось сделать благодаря скриншоту, который сделала дочь пострадавшего, когда позвонила вору по видеосвязи на телефон отца. Об этом рассказал «МВД медиа».
Женщина передала скриншот, запечатлевший лицо преступника, транспортной полиции. Та смогла определить личность мужчины. Им оказался ранее судимый москвич 1989 года рождения.
Полиция задержала вора у него дома, после чего тот признался в краже. Он вернул потерпевшему его имущество: рюкзак, планшет, слуховой аппарат, паспорт. Похищенный телефон к моменту задержания злоумышленник уже продал.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.