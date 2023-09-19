В Москве вора задержали после того, как ему по видеосвязи позвонила пострадавшая

В Москве задержали преступника, укравшего в электричке у пожилого мужчины рюкзак. Это удалось сделать благодаря скриншоту, который сделала дочь пострадавшего, когда позвонила вору по видеосвязи на телефон отца. Об этом рассказал «МВД медиа».