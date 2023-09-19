Спортсмен из России похудел на 11 килограмм за 2,5 часа

69-летний спортсмен из дагестанского села Муги Багама Айгубов похудел на 11,1 килограмма за 2,5 часа. Об этом пишет РИА «Новости».
Такое количество веса россиянин потерял во время забега на дистанции в 21 километр, который прошел в Махачкале 17 сентября. Таким образом, как утверждается, он побил мировой рекорд, предыдущий тоже принадлежал ему — 9,3 килограмма за пять часов.
«За эти три с половиной года многие пытались преодолеть мой рекорд, и американцы, и наши. Американцам это не под силу. Двадцать пять человек пробовали, представители элитных войск, больше половины в больницу попали», — сказал Айгубов.
Рост спортсмена составляет 180 сантиметров, а вот точный вес он назвать не может, пишет «Комсомольская правда». По данным издания, вне соревнований Айгубов весит около 90 килограмм, а после сгонки веса около 65–70.
По словам спортсмена, опыт сгонки веса он приобрел, когда занимался вольной борьбой, самбо и дзюдо в юном возрасте. Тогда он сбрасывал по 17 килограммов за неделю.