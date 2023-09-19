Жители Германии строят «Пирамиду времени». Ее должны закончить в 3183 году

На юге Германии в городе Вемдинг художник по имени Манфред Лабер задумал построить «Пирамиду времени». По его плану, проект завершат только в 3182 году, рассказал The New York Times.
Предполагается, что пирамиду создадут из 120 бетонных блоков. Каждый из блоков включают в состав постройки раз в десятилетие. В данный момент пирамида состоит всего из четырех блоков: ее начали возводить 30 лет назад.
Завершенная пирамида будет высотой около семи метров. Финансироваться постройка будет из фонда «Пирамиды времени», который был создан городскими властями после смерти самого Лабера.
Художник скончался в 2018 году. Он рассчитывал, что его работа поможет исследовать влияние времени на разные поколения. Лабер вдохновил местных жителей: некоторые из них не пропускают ни одной церемонии закладки блоков пирамиды.