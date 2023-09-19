Исследование: страны Европы сокращают количество железнодорожных путей в пользу автодорог

Европейские правительства систематически сокращают свои железные дороги и лишают их финансирования, одновременно вкладывая деньги в расширение автодорожных сетей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование немецких аналитических центров Wuppertal Institute и T3 Transportation.
С 1995 по 2020 год протяженность автомагистралей в Европе выросла на 60%, а железных дорог сократилась на 6,5%. «Это политический выбор. Сегодня мы видим последствия для климата, а также для людей, которые остались без альтернативного автомобилям способа перемещения», — заявила активистка Гринпис* Лорелей Лимузен.
На каждый евро, потраченный на строительство железнодорожных путей, власти потратили 1,6 евро на строительство автодорог. Согласно докладу, в период с 1995 по 2018 год ЕС, Норвегия, Швейцария и Великобритания потратили 1,5 трлн евро на расширение своих автодорог и только 0,93 трлн на прокладывание железных.
С 2018 по 2021 год разрыв в инвестициях в железнодорожный и автомобильный транспорт сократился с 66 до 34%. За это время семь стран инвестировали больше в железные дороги, чем в автомобильные, — это Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Италия, Люксембург и Великобритания, остальные же поступили наоборот. В докладе говорится, что больше всего автомагистралей выросло в Ирландии, Румынии и Польше, а меньше всего — в Литве, Латвии и Бельгии. В 15 из 30 исследованных стран длина автомагистралей увеличилась более чем вдвое за четверть века.
С середины 1990-х годов европейские правительства закрыли более 2500 железнодорожных станций, а также около 13 717 километров региональных пассажирских железнодорожных линий. По приблизительным оценкам, примерно половина этих линий может быть вновь открыта «относительно легко».
Исследователь транспорта из Технического университета Дортмунда Джулио Маттиоли заявил, что на общественных и политических обсуждениях небольшие инвестиции в велосипедные дорожки и железные дороги подвергались тщательному анализу, тогда как инвестиции в дороги воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Он призвал изменить этот подход, если поставлена цель смягчить последствия изменения климата.
Несколько европейских стран ввели более дешевые билеты на общественный транспорт, чтобы побудить людей пересаживаться с автомобилей на поезда, трамваи и автобусы. Прошлым летом Германия на месяц ввела плату за проезд в общественном транспорте в размере 9 евро, а затем повысила до 49 евро.