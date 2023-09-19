Исследование: страны Европы сокращают количество железнодорожных путей в пользу автодорог

С 2018 по 2021 год разрыв в инвестициях в железнодорожный и автомобильный транспорт сократился с 66 до 34%. За это время семь стран инвестировали больше в железные дороги, чем в автомобильные, — это Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Италия, Люксембург и Великобритания, остальные же поступили наоборот. В докладе говорится, что больше всего автомагистралей выросло в Ирландии, Румынии и Польше, а меньше всего — в Литве, Латвии и Бельгии. В 15 из 30 исследованных стран длина автомагистралей увеличилась более чем вдвое за четверть века.