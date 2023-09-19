YouTube приостановил отчисления с канала Расселла Брэнда после обвинений против комика

YouTube приостановил возможность Расселла Брэнда зарабатывать деньги на своем канале после выдвинутых против комика обвинений в изнасиловании и харассменте, сообщает The Guardian.
Платформа прекратила участие Брэнда в партнерской программе — он больше не сможет монетизировать свои видео. Решение YouTube может сильно ударить по финансовому состоянию британского комика, отмечает газета.
Брэнд уже перенес многие из своих роликов на конкурирующий сайт Rumble. Однако там у комика нет столько подписчиков, как на YouTube, — 6,5 млн.
Брэнда обвинили в изнасиловании, сексуализированных домогательствах и эмоциональном абьюзе. Инциденты произошли в период с 2006 по 2013 год. Предполагаемые жертвы пожелали сохранить анонимность.
Одна из женщин рассказала, что комик вступил с ней в отношения, когда ему был 31 год, а она еще была 16-летней школьницей. По ее словам, она подверглась сексуализированному насилию.
Брэнд все обвинения отрицает. Он выпустил отдельное видео, в котором утверждает, что его отношения всегда были по обоюдному согласию.