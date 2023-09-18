Против депутата Госсовета Татарстана возбудили дело о хранении наркотиков

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков, сообщил ТАСС.
По версии следствия, 17 сентября Хасанова задержали в Казани полицейские. У него находился с собой полиэтиленовый пакет с 1,88 грамма наркотического средства. В СМИ утверждали, что речь идет о мефедроне.
Хасанов заявил медиа, что наркотиков у него не было. По словам депутата, некий сверток обнаружили «на каком‑то расстоянии» от него. Об этом, как он утверждает, указано в протоколе личного досмотра.
«Этот сверток с места был изъят. Сам я документов не видел, но, так скажем, ходят слухи, что проведено исследование, якобы в свертке находились наркотические вещества», — заявил член Госсовета Татарстана.
Он добавил, что отказался от медосвидетельствования, в связи с чем на него составили административный протокол. Суд рассмотрел это дело и оштрафовал Хасанова на 4 тыс. рублей.
«Штраф уплачен за сам факт отказа от освидетельствования, которое по нашему законодательству уже составляет состав административного правонарушения», — пояснил депутат.
Рустем Хасанов выступает депутатом Госсовета Татарстана с 2018 года. Он является учредителем обанкротившейся ООО «Реставратор», которая занималась восстановлением исторических памятников в республике. В апреле 2022 года Хасанова признали банкротом.