Путин подписал указ, разрешающий предъявлять электронные документы с «Госуслуг» вместо бумажных

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам предъявлять вместо бумажных документов электронные копии из приложения «Госуслуги».
Разрешение ввели «в целях совершенствования порядка предъявления документов, удостоверяющих личность». В указе подчеркнуто, что предоставление сведений с использованием приложения «осуществляется добровольно».
Правительству поручили по согласованию с ФСБ определить перечень документов, которые могут быть представлены с помощью «Госуслуг». Это должно быть сделано в течение трех месяцев с опубликования указа.