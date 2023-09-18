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Путин подписал указ, разрешающий предъявлять электронные документы с «Госуслуг» вместо бумажных

Юлия Онодэра
Вчера в 22:09

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам предъявлять вместо бумажных документов электронные копии из приложения «Госуслуги».

Разрешение ввели «в целях совершенствования порядка предъявления документов, удостоверяющих личность». В указе подчеркнуто, что предоставление сведений с использованием приложения «осуществляется добровольно».

Правительству поручили по согласованию с ФСБ определить перечень документов, которые могут быть представлены с помощью «Госуслуг». Это должно быть сделано в течение трех месяцев с опубликования указа.

Идею разрешить использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта «в простых жизненных ситуациях» выдвинуло Министерство цифрового развития в апреле 2023 года. Тогда же Госдума уравняла электронные и бумажные повестки для военнообязанных.

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