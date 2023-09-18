Последний сезон мультсериала «Хильда» выйдет в декабре

Зрителям покажут не только новые серии, но и 70-минутный спецвыпуск. Международная премьера «Хильды» состоится на анимационном фестивале в Оттаве, где покажут два эпизода из семи.
Мультсериал основан на графических романах Люка Пирсона («Время приключений»). Сюжет рассказывает о приключениях бесстрашной синеволосой девочки и ее фантастического зверька лисоленя (белого лисенка с небольшими оленьими рогами) Твига.
Премьера «Хильды» состоялась в 2018 году. Мультсериал высоко оценили критики, поэтому он был продлен на второй, а затем и третий сезон. Озвучила Хильду Белла Рамзи.
С момента премьеры проект дважды за два года получил «Энни» в номинации Лучший детский сериал» и премию «Эмми» за «Выдающуюся заглавную серию», «Выдающийся детский телесериал» и «Выдающийся монтаж в дневной программе», разделив последнюю награду с «Озорными анимашками».